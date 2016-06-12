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بالصور.. شوارع ميامى تغرق فى مياه الصرف الصحى

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بالصور.. شوارع ميامى تغرق فى مياه الصرف الصحى بالصور.. شوارع ميامى تغرق فى مياه الصرف الصحى
غرقت منطقة ميامى التابعة لحى المنتزه أول شرق الإسكندرية، بسبب طفح مياه الصرف الصحى بشوارع المنطقة، وسط سخط واستياء الأهالى وتعطل حركة المرور.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول، أن قسم تنفيذ الشكاوى تابع شكوى طفح صرف صحى والتنسيق مع هيئه الصرف الصحى بشأن طفح الصرف، وسدد بالشنيشة الخاصة بشارع البكباشى العيسوى مع شارع محمد صالح حرب خلف مستشفى جيهان، وبشارع أبو العرب بميامى.

وأكد أبو طالب أنه جارٍ تسليك الصرف من قبل شركة الصرف الصحى وشفط المياه من المنطقة.

شوارع ميامى تغرق فى مياه الصرف الصحى (1)

شوارع ميامى تغرق فى مياه الصرف الصحى (2)

شوارع ميامى تغرق فى مياه الصرف الصحى (3)

شوارع ميامى تغرق فى مياه الصرف الصحى (4)


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