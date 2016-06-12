نشرة ONA الرمضانية ا عودة قناة الفراعين..أسماء يوسف تعود على شاشة نايل سينما “بداخلي خارجي”..ومحمود حميدة في ضيافة إذاعة الشرق الأوسط

كتبت: إنجى لطفى

تقدم وكالة «ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

أعلنت قناة الفراعين، عبر صفحتها الرسمية، على فيسبوك، عن عودتها بكامل برامجها، بما فيه من برنامج “ مصر اليوم”، من تقديم الإعلامية حياة الدرديري بدون وجود دكتور توفيق عكاشة.. للمزيد

يذاع يوم الأربعاء القادم على شاشة نايل سينما أولي حلقات برنامج”داخلي خارجي” من تقديم الإعلامية أسماء يوسف.. للمزيد

يستضيف برنامج “نجم في إجازة” الفنان الكبير محمود حميدة، ويُذاع “نجم في إجازة”، بشبكة الشرق الأوسط.. للمزيد

نلتقي اليوم الأحد في تمام الـ 11:30 من مساءً، مع النجم الكبير عبد المنعم مدبولي، والفنانة منى قطان، والحلقة الرابعة من فوازير لغز الملكة شهرزاد، على شاشة “ماسبيرو زمان”.. للمزيد

نلتقي اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 8 مساءً مع أبطال ونجوم مسلسل العنكبوت، على شاشة قناة ماسبيرو زمان.. للمزيد