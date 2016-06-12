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نشرة ONA الرمضانية ا عودة قناة الفراعين..أسماء يوسف تعود على شاشة نايل سينما “بداخلي خارجي”..ومحمود حميدة في ضيافة إذاعة الشرق الأوسط

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أسماء يوسف_محمود حميدة_الشيخ أحمد الطيب

أسماء يوسف_محمود حميدة_الشيخ أحمد الطيب

كتبت: إنجى لطفى

تقدم وكالة «ONA»، نشرتها الخاصة، بتغطية الأعمال الرمضانية من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

أعلنت قناة الفراعين، عبر صفحتها الرسمية، على فيسبوك، عن عودتها بكامل برامجها، بما فيه من برنامج “ اليوم”، من تقديم الإعلامية حياة الدرديري بدون وجود دكتور توفيق عكاشة..للمزيد
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة

 

يذاع يوم الأربعاء القادم على شاشة نايل سينما أولي حلقات برنامج”داخلي خارجي” من تقديم الإعلامية أسماء يوسف..للمزيد 
أسماء يوسف

أسماء يوسف

 

يستضيف برنامج “نجم في إجازة” الفنان الكبير محمود حميدة، ويُذاع “نجم في إجازة”، بشبكة الشرق الأوسط..للمزيد
محمود حميدة

محمود حميدة

 

نلتقي اليوم الأحد في تمام الـ 11:30 من مساءً، مع النجم الكبير عبد المنعم مدبولي، والفنانة منى قطان، والحلقة الرابعة من فوازير لغز الملكة شهرزاد، على شاشة “ماسبيرو زمان”..للمزيد
قناة ماسبيرو زمان

قناة ماسبيرو زمان

نلتقي اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 8 مساءً مع أبطال ونجوم مسلسل العنكبوت، على شاشة قناة ماسبيرو زمان..للمزيد
أفيش مسلسل العنكبوت

أفيش مسلسل العنكبوت

 

يحل علينا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولقاء يومي ببرنامج “مع الطيب”..للمزيد
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف – أرشيفية

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف – أرشيفية

 

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أونا

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