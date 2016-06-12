منظمة العمل الدولية: انخفاض حجم عمالة الأطفال بمصر لـ5 .1 مليون طفل

قال بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر : "إن مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بشأن الحد من عمالة الأطفال فى مصر - والذى يبلغ حاليا 5 .1 مليون طفل - وعلينا النظر فى أسباب العمالة من الأطفال فى مصر" ، مشيرا إلى أن عمالة الأطفال على مستوى العالم انخفضت بنسبة 30٪‏ ولكن لا يزال هناك 160 مليون طفل يعملون فى العالم.

جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها منظمة العمل الدولية مساء اليوم الأحد بعنوان: "وضع حدٍّ لعمل الأطفال فى سلاسل التوريد: إنها مسؤولية الجميع"، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال.

وشدد فان غوي، على أنه لابد من تعزيز الاحساس بالمسئولية تجاه قضية عمالة الأطفال من قبل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى ووزارات التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، لزيادة توعية الجمهور، حتى يكون الجميع جزء من الحل لمشكلة عمالة الاطفال.

وأشار إلى أن مصر صدقت على اتفاقيتين دولتين لمحاربة عمالة الأطفال، وقامت بوضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى هذا الشأن، مبينا أن الحكومة المصرية تأخذ بزمام الأمر ومنظمة العمل الدولية تساندها فى ذلك.

ونوه بنجاح أندونيسيا فى مكافحة عمالة الأطفال - الى بلغت فيها عمالة الأطفال إلى 5 .2 مليون طفل - من خلال توحيد الجهود بين الحكومة الإندونيسية ومنظمة العمل، وانهاء المشكلة فى 25 عاما من خلال خطط وطنية شارك فيها المجتمع المدني، وانخفضت عمالة الاطفال إلى 5ر1 مليون طفل.

من جانبها ، أوضحت كريستين هوفمان، خبيرة تنمية المهارات بمنظمة العمل الدولية، أن المنظمة نجحت فى تدريب 5 آلاف سيدة من أمهات الأطفال العاملين لإقامة المشروعات الصغيرة الخاصة بهن، و500 سيدة أخرى فى مجال التجميل والأشغال اليدوية.

وأضافت أن منظمة العمل ساهمت فى مصر بإنشاء صناديق تمويل محلية توفر للأمهات المستهدفات، قروض صغيرة بدون فائدة بلغت 4 آلاف قرضاً لإقامة المشروعات الصغيرة الخاصة بهن، لإعادة تأهيل أمهات الاطفال اللاتى يمارسن أعمال خطرة، لتتمكن من الاستغناء عن عمالة الاطفال وإعادة إرسال أولادهن إلى المدارس، بالإضافة إلى إعداد برنامج تعليمى للصبية من العاملين فى سن ما بين 15 إلى 18 عاما، يتضمن السلامة المهنية وحقوق العمالة والمحاسبة.

وبدوره، أشار محمد الحسينى مدير التعاون الفنى بوزارة القوى العاملة والهجرة، إلى أن أى أمة لن تستطيع القضاء على عمالة الأطفال، ولكن تسعى إلى تقليل حجمها، وزيادة الحماية الممنوحة للأطفال الذين يعملون بالفعل.

وأضاف أن مصر حققت فى عام 2014 تقدم متوسط للحد من عمالة الاطفال، وصدقت الحكومة على الدستور الجديد الذى يحظر تشغيل الأطفال فى المهن الخطرة مع ضمان حق التعليم فى التعليم الأساسى.

وشهدت الندوة عرض فيلم وثائقى قصير عن خبرة منظمة العمل الدولية فى مكافحة عمل الأطفال فى مصر.. ودعا المشاركون فى الندوة الى تغيير التشريعات وإعداد قاعدة بيانات عن عمالة الأطفال من حيث العدد وأماكن التواجد والقطاعات التى يعمل بها الأطفال، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على أماكن العمل وتنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة عمالة الأطفال.