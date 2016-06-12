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مسئول لبنانى: انفجار حى فردان تم بعبوة ناسفة وزنها 15 كيلو زرعت بحوض زهور

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مسئول لبنانى: انفجار حى فردان تم بعبوة ناسفة وزنها 15 كيلو زرعت بحوض زهور مسئول لبنانى: انفجار حى فردان تم بعبوة ناسفة وزنها 15 كيلو زرعت بحوض زهور
أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلى اللبنانى اللواء ابراهيم بصبوص، أن إنفجار حى فردان بالعاصمة اللبنانية بيروت ناتج عن عبوة ناسفة موضوعة فى حوض زهور، إلى جانب الجدار الملاصق لمبنى بنك لبنان والمهجر، وليس داخل المبنى.

وأوضح بصبوص ، فى تصريح خلال تفقده لمكان الإنفجار مساء اليوم الأحد ، إن العبوة تقدر وزنها بـ 15 كيلوجراما من المواد المتفجرة ، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية مجتمعة تعمل على كشف ملابسات الإنفجار ، ولكن هناك صعوبة فى الإقتراب من الحفرة التى أحدثها الانفجار بسبب استمرار تساقط الزجاج من الطوابق العليا لمبنى المصرف.

وأضاف إن الجيش وقوى الأمن يأخذان إجراءات أمنية مشددة لحماية كافة الأماكن السياحية والاقتصادية على كل المناطق اللبنانية.

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