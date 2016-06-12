سعد الحريرى يستنكر تفجير بيروت.. ويؤكد: معركة لبنان مع الإرهاب طويلة

استنكر رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريرى، التفجير الإرهابى الذى وقع مساء اليوم فى منطقة فردان، مؤكدًا خلال حفل الإفطار السنوى الذى أقامه قطاع المهن الحرة فى "تيار المستقبل" فى مجمع بيال إن معركة لبنان مع الإرهاب والتفجير وعمليات القتل والاغتيال والرسائل المباشرة وغير المباشرة طويلة، موضحًا أن لبنان سيتنصر فى نهاية المطاف، وكل أنواع الإرهاب لن تخيف اللبنانيين وجميعنا سنكون فى مواجهته ولبنان سينتصر فى النهاية".

وأضاف الحريرى خلال كلمته: "أشكركم على هذه الدعوة، وأنا فخور بكم كقطاع المهن الحرة، فقد كنتم أول نواة لتيار المستقبل فى لبنان، وما زلتم قطاعًا رئيسيًا فى التيار، واليوم أجدد التأكيد أن التيار أمانة ومسئوليتنا أن نحافظ عليها ونحميها مهما كانت التحديات، وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته، فأنا من دونكم لا أستطيع الوصول إلى مكان، لذلك يجب أن نعمل سويًا".

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