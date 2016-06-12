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الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة أورلاندو الأمريكية

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الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة أورلاندو الأمريكية الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة أورلاندو الأمريكية

 

وزارة الخارجية المصرية

أدان المتحدث الرسمى، باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، الذي وقع يوم 12 يونيو الجاري، بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وفاة 50 شخصًا، وإصابة عشرات آخرين، معربًا عن تعازي جمهورية العربية، حكومة وشعبًا، للحكومة والشعب الأمريكيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على وقوف مصر إلى جوار الشعب الأمريكي، في تلك الأوقات الصعبة، مقدمًا خالص التعازي، والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وجدد المتحدث باسم الخارجية، التأكيد على الموقف المصري الثابت، القائم على ضرورة المواجهة، الشاملة لظاهرة الإرهاب، التي لا تعرف حدوداً أو دين، وتتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، وضرورة التكاتف الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة والتغلب عليها في كافة ربوع العالم.

 

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