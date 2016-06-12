داعش يقتل 18 شخصا من سكان الفلوجة الهاربين

أطلق تنظيم داعش النار الجمعة النار على مدنيين كانوا يحاولون الفرار من مدينة الفلوجة العراقية ما أدى إلى مقتل 18 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة عشرات اخرين بجروح، حسب ما أفاد ناجون ومصدر أمنى الأحد.

ويستخدم التنظيم المتطرف المدنيين دروعا بشرية للدفاع عن معقله فى الفلوجة منذ بدء القوات العراقية هجومها فى 22 مايو لاستعادة المدينة، كما أطلق النار مرات عدة على المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار.

وأكد عدد من الأهالى الهاربين الذين وصلوا إلى معسكرات للنازحين فى جنوب المدينة تشرف عليها منظمات إغاثية، مقتل عدد من سكان الفلوجة خلال محاولتهم الفرار عبر نهر الفرات.

وقال ضابط فى قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقى اليوم الأحد مقتل 18 شخصا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات على يد عناصر التنظيم جنوب الفلوجة الجمعة.

وأوضح أن "عائلات كانت تحاول الفرار ولدى وصولها الى تقاطع السلام جنوب المدينة، أطلق التنظيم النار باتجاه أفرادها بصورة عشوائية".

وقال ايضا أن القوات العراقية، التى كانت تبعد نحو مئتى متر ويفصل بينها وبين المناطق التى يسيطر عليها الجهاديون ساتر ترابى يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار، انقذت عددا من الجرحى.

وتنتمى أغلب الأسر التى هاجمها التنظيم إلى عشيرتى البو حاتم والبو صالح اللتين لم يطلق عليهما التنظيم الجهادى صفة "العامة"، وهى تسمية يطلقها على كل أسرة تعيش معه.