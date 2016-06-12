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وزيرا البيئة والصناعة يناقشان استراتيجية تحسين كفاءة الطاقة

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وزيرا البيئة والصناعة يناقشان استراتيجية تحسين كفاءة الطاقة وزيرا البيئة والصناعة يناقشان استراتيجية تحسين كفاءة الطاقة

وزير البيئة خالد فهمي – أرشيفية

عقد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التجارة والصناعة ، وذلك لمناقشة الاستراتيجيات والسياسات المقترحة لتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في .

وتناول الاجتماع – وفقًا لبيان صادر عن وزارة البيئة اليوم الأحد – الخطوات الفعالة لتحفيز الجهود على المستوى القومي بهدف وضع استراتيجية وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة في مصر ترتكز عليها المنظومة البيئية من خلال تحفيز معدل الطلب في القطاع الصناعي على نظم كفاءة أداء الطاقة وضمان استجابة إمدادات الطاقة ، إضافة إلى تمكين المؤسسات الحكومية من تخطيط وتنظيم ورصد المنظومة البيئة الداعمة لكفاءة أداء الطاقة في القطاع الصناعي.

كما استعرض الاجتماع مجموعة سياسات الطاقة التي تم الاتفاق عليها بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية ، مع التركيز على الوضع الراهن في مصر من حيث توافر الطاقة وكثافة استخدامها وإمداداتها وقياس كفاءة استخدامها ومبادرات تحسين الطاقة.

حضر الاجتماع الممثلة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو) جيوفانا سيجلي والمدير الوطني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة المهندس شريف عبدالرحيم والمنسق الوطني للمشروع المهندسة جيهان بيومي ، بالإضافة إلى فريق عمل وخبراء مشروع تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة.

جدير بالذكر أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر يقوم على تنفيذه منظمة اليونيدو، بالشراكة مع وزارتي البيئة والتجارة والصناعة ، بتمويل من مرفق البيئة العالمي ، ويعمل على توفير الدعم اللازم لتطوير إدارة الطاقة وتحسين كفاءتها في الصناعات المصرية، وخلق الكوادر الوطنية القادرة على تطبيق إدارة الطاقة.

أ ش أ

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