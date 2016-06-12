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عمدة لندن المسلم يتضامن مع ضحايا ملهى المثليين بأورلاندو

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عمدة لندن صادق-خان

عمدة لندن صادق-خان

أعلن عمدة لندن “صادق خان” تضامنه مع ضحايا الهجوم الذي استهدف نادٍ ليلي للمثليين جنسيا بمدينة أورلاندو الواقعة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال عمدة لندن المسلم ذي الأصول الباكستانية عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” إن سكان لندن يقفون جنبا إلى جنب مع سكان أورلاندو، مقدما تعازيه للضحايا.

ونشر صورة تحمل عبارة “love wins” وهي العبارة المرتبطة بالمثليين بعد إقرار حق زواجهم في الولايات المتحدة في يونيو من عام 2015.

ولقي أكثر من 50 شخًا مصرعهم اليوم في هجوم على ملهى للمثليين بمدينة أورلاندو الواقعة بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم

 

 

 

صادق خان

 

 

 

 

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