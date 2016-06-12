داعش يتبنى الهجوم على الملهى الليلي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية

أعلن تنظيم داعش الإرهابى، عن تبنيه هجوم ولاية فلوريدا الأخير، فى مدينة أورلاندو، على ملهى ليلى للمثليين، والذى أسفر عن مقتل 50 شخصًا.

وأفادت مصادر لـشبكة “NBC”، أن “عمر ميتين” ، قد أجرى اتصال بخدمة الطوارىء الأمريكية 911، وأعلن لهم عن مبايعته لتظيم داعش، قبل وقوع الحادث، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

ويعرف أن “ميتن”، هو أمريكى من أصل أفغانى، وكان يعمل بإحدى شركات الأمن الأمريكية، ولدية رخصة حمل سلاح.

وقد وقع الهجوم فجر اليوم الأحد، حيث أحتجز رهائنه قبل مقتلهم، من الساعة 12 صباحًا، حتى الساعة3 صباحًا إلى أن أتت الشرطة الأمريكية وأردته قتيلًا على الفور.

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