صور..منفذ هجوم ولاية فلوريدا والذى أسفر عن مقتل 50 شخصًا

تداول عدد من نشطاء مواقع الإتصال الاجتماعى، الفيس بوك صورًا، لمنفذ عملية الملهى الليلى “عمر متين”، والذى أسفر عن مقتل 50 شخصًا .

> حيث يذكر أن “عمر ميتين”، أمريكى من أصل أفغانى، و كان يعمل بإحدى شركات الأمن الأمريكيى، ولديه رخصة حمل سلاح، وذكرت السلطات الأمريكية، أن “ميتين” كان قد وضع تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات لمعرفة إذ كانت له صلة بجماعات إرهابية.

وكان قد هجوم وقع على ملهى ليلى للمثليين، حيث أحتجز “ميتين” رهائنة من الساعة ال12، حتى الساعة الـ3 صباحًا إلى أن أتت الشرطة الأمريكية وقتلته على الفور.