6 أشياء تجنب وضعها فى فمك لمنع مخاطرها

يكشف تقرير نشره الموقع الأمريكى"netdoctor"، عن أشياء يجب ألا توضع فى الفم بشكل نهائى، وتتضمن الآتى:>1- الأظافر: لأن قضم الأظافر يمكن أن يسبب إنهاك للأسنان والتعرض لبعض المشاكل بها.

2- الأقلام: مضغ القلم بالأسنان من العادات السيئة التى تحدث تلف بالأسنان والعضلات والمفاصل، نتيجة الإفراط فى الضغط على الأسنان.

3- مضغ التبغ: فالتبغ يحتوى على مادة مسرطنة، من المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم.

>4- فتح الزجاجات بأسنانك: يمكن أن تسبب كسر بالأسنان وتمزق فى الوجه أو الرقبة.

>5- تناول الشوكولاتة من الثلاجة، فهذا يمكن أن يؤدى إلى ضعف الأسنان و كسرها.

>6- عصير الليمون: ففى أغلب الأحيان الإكثار من شرب عصير الليمون يمكن أن يسبب تآكلاً شديدًا فى مينا الأسنان، لأنه حمضى للغاية.

ومن جانب آخر ذكر التقرير أشياء أخرى يجب أن توضع فى الفم وتشمل الآتى:

1- فرشاة أسنان جديدة: فينصح باستبدال فرشاة الأسنان الخاصة بك كل ثلاثة أشهر، حيث أظهرت الدراسات أن شعيرات الفرشاة التالفة تقلل إلى حد كبير من تنظيف الأسنان بالفرشاة.

>2- الجبن: تناول الجبن بكميات صغيرة بعد وجبة سكرية أو حمضية وخاصة الجبن الشيدر، فيمكن أن يساعد على تحييد الأحماض.

>3- معجون الأسنان بالفلورايد: لأنه يساعد على تحسين الأسنان وحمايتها إلى حد كبير من التسوس.

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