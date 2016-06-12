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الصليب الأحمر اللبنانى: إصابة اثنين فى تفجير سيارة مفخخة أمام بنك ببيروت

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الصليب الأحمر اللبنانى: إصابة اثنين فى تفجير سيارة مفخخة أمام بنك ببيروت الصليب الأحمر اللبنانى: إصابة اثنين فى تفجير سيارة مفخخة أمام بنك ببيروت
أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانة، أن الانفجار الذى وقع منذ قليل أدى إلى سقوط جريحين، أحدهما تم نقله بسيارة مدنية إلى مستشفى الجامعة الأمريكية، والآخر تلقى إسعافات أولية فى مكان الانفجار.

فيما كلٌف مفوض اللبنانية لدى المحكمة العسكرية صقر صقر فرع المعلومات فى قوى الأمن الداخلى، إجراء التحقيقات والاستعانة بخبير متفجرات والأدلة الجنائية للكشف على مكان الانفجار فى منطقة فردان وتحديد ملابسات الجريمة.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، في بيان صحفى، أن المشنوق بخير ولم يتأثر منزله بالانفجار الذى وقع بالقرب من وزارة الداخلية اللبنانية.

فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الانفجار وقع تحديدا في نهاية الشارع الذي يربط منطقة الظريف بشارع فردان، مقابل مقهى "ليناس"، وأن الأضرار طالت بعض السيارات ومبنى بنك لبنان والمهجر، من دون توافر أى معلومات عن إصابات بشرية، رغم وجود دماء على الأرض.

وأضافت الوكالة، أن الانفجار ناتج عن عبوة تم زرعها تحت سيارة فى شارع فرعى يربط منطقة الظريف بشارع فردان، وتحديدًا خلف مبنى بنك لبنان والمهجر.

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انفجار بيروت بسبب عبوة ناسفة أسفل سيارة بالقرب من سجن النساء سابقًا

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