أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رمزي: أكبر غلطة؟ دفعت ثمن مهارتي في نيجيريا

Google+ Print
رمزي: أكبر غلطة؟ دفعت ثمن مهارتي في نيجيريا رمزي: أكبر غلطة؟ دفعت ثمن مهارتي في نيجيريا

كشف هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب السابق عن أكبر خطأ ارتكبه طوال مشواره مع كرة القدم.

ولم يفكر رمزي كثيرًا في الرد على تساؤل: "ما أكبر غلطة في مشوارك؟"، ليرد "سجلت هدفًا بالخطأ في مرمانا خلال مباراة بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نيجيريا".

وأضاف خلال استضافته بإذاعة 9090 "وقتها دفعت ثمن الاستعراض".

وشرح "تخيلت أن الكرة بعيدة عن خط المرمى. مهدت الكرة لنفسي ولكني فوجئت بدخولها شباك فريقي!".

وواصل "وقتها شعرت أن مسيرتي مع انتهت بسبب هذا الخطأ، ولكن تم احتوائي نفسيًا بعد المباراة".

وأشار إلى أنه ارتكب العديد من الأخطاء على المستوى الشخصي والمهني كلاعب ومدرب، يسعى دائمًا للاستفادة منها وتصحيحها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر