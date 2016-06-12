رمزي: أكبر غلطة؟ دفعت ثمن مهارتي في نيجيريا

كشف هاني رمزي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن أكبر خطأ ارتكبه طوال مشواره مع كرة القدم.

ولم يفكر رمزي كثيرًا في الرد على تساؤل: "ما أكبر غلطة في مشوارك؟"، ليرد "سجلت هدفًا بالخطأ في مرمانا خلال مباراة بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نيجيريا".

وأضاف خلال استضافته بإذاعة 9090 "وقتها دفعت ثمن الاستعراض".

وشرح "تخيلت أن الكرة بعيدة عن خط المرمى. مهدت الكرة لنفسي ولكني فوجئت بدخولها شباك فريقي!".

وواصل "وقتها شعرت أن مسيرتي مع المنتخب انتهت بسبب هذا الخطأ، ولكن تم احتوائي نفسيًا بعد المباراة".

وأشار إلى أنه ارتكب العديد من الأخطاء على المستوى الشخصي والمهني كلاعب ومدرب، يسعى دائمًا للاستفادة منها وتصحيحها.