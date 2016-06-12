ريكو: لم أحتفل بهدفي في الزمالك لسببين

حدد صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة سببين لعدم احتفاله بهدفه في مباراة الزمالك أمس السبت ببطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض 3-2.

وسجل ريكو الهدف الثاني للشرطة، ولكنه لم يحتفل.

وقال ريكو: "لم أحتفل بالهدف، احترامًا لنادي الزمالك الذي سأنضم له الموسم المقبل، وحزنًا على هبوط الشرطة للدرجة الثانية، فأنا من أبناء هذا النادي".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم" "لن أحتفل إذا سجلت في شباك الزمالك خلال مباراة كأس مصر".

وأشار إلى أن الاتفاق بين إدارة الزمالك والشرطة على إجراءات ضمه سيتم خلال الأسبوع الجاري.

وتابع "أتمنى أن يصعد الشرطة مجددًا في الموسم بعد المقبل وتكوين فريق قوي مثلما فعل نادي الإنتاج الحربي".

وبرر صلاح ريكو هبوط اتحاد الشرطة بسبب قلة الخبرة، ووجود عدد كبير من اللاعبين صغار السن، مما أثر على النتائج في الدور الأول.

وأتم "ولكن منذ تولي هاني رمزي المسئولية، قدم الفريق أداءً جيدًا في 10 مباريات، ولكن الحظ لم يحالفه في عدة لقاءات".