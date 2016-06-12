خبر في الجول - ليرس ينهي الاتفاق مع المقاصة على ضم عمرو بركات

أنهى مسؤولو ليرس البلجيكي الاتفاق مع مصر للمقاصة على ضم عمرو بركات نجم الفريق الفيومي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 200 ألف دولار.

وقال مصدر مقدر من اللاعب لـFilGoal.com: "انتهى الاتفاق بين ليرس والمقاصة، وبركات سينهي إجراءات استخراج تأشيرة بلجيكا خلال الأيام المقبلة".

وتابع "فترة إعداد ليرس تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، ولكن بركات سينضم إلى الفريق يوم 27".

ويتضمن تعاقد ليرس مع بركات بندا ينص على أحقية النادي في ضمه بشكل نهائي مقابل 500 ألف دولار.

يذكر أن بركات شارك في 24 مباراة مع المقاصة في الدوري هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.