أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - ليرس ينهي الاتفاق مع المقاصة على ضم عمرو بركات

Google+ Print
خبر في الجول - ليرس ينهي الاتفاق مع المقاصة على ضم عمرو بركات خبر في الجول - ليرس ينهي الاتفاق مع المقاصة على ضم عمرو بركات

أنهى مسؤولو ليرس البلجيكي الاتفاق مع للمقاصة على ضم عمرو بركات نجم الفريق الفيومي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 200 ألف دولار.

وقال مصدر مقدر من اللاعب لـFilGoal.com: "انتهى الاتفاق بين ليرس والمقاصة، وبركات سينهي إجراءات استخراج تأشيرة بلجيكا خلال الأيام المقبلة".

وتابع "فترة إعداد ليرس تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، ولكن بركات سينضم إلى الفريق يوم 27".

ويتضمن تعاقد ليرس مع بركات بندا ينص على أحقية النادي في ضمه بشكل نهائي مقابل 500 ألف دولار.

يذكر أن بركات شارك في 24 مباراة مع المقاصة في الدوري هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر