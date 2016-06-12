مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية أثناء الإفطار

قام اللواء على العزازى، مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، بجولة ميدانية قبل أذان المغرب تفقد فيها إدارة الترحيلات، حيث التقى الضباط والقوات، ووجه بشدة اليقظة والتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولة من شأنها تعكير صفو الأمن العام.

كما تفقد العزازى أعمال كمينى الكوبرى العلوى، وعز الدين والخدمات الأمنية المعينة لتأمين مجمع المحاكم.

وتأكد مدير الأمن من وصول وجبات الإفطار لجميع القوات بمواقعها ومن اكتمال عناصرها الغذائية، وشدد على الجميع بعدم قبول أي وجبات أو مشروبات من جهات خارجية أو الأهالى.

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