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أوباما: دوافع منفذ هجوم أورلاندو غير معروفة حتى الآن

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أوباما: دوافع منفذ هجوم أورلاندو غير معروفة حتى الآن أوباما: دوافع منفذ هجوم أورلاندو غير معروفة حتى الآن

باراك أوباما – أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن هناك ما يكفي للقول بأن هجوم أورلاندو عمل إرهابي.

وأضاف أوباما في كلمة له تعليقًا على هجوم مدينة أورلاندو إن دوافع منفذ هجوم أورلاندو غير معروفة حتى الآن.

وقال عمدة مدينة أورلاندو الأمريكية الواقعة بولاية فلوريدا بودي داير إن هناك أدلة تشير إلى أن الهجوم الذي شهدته إحدى الملاهي الليلية في المدينة هو هجوم إرهابي

وأشار داير إلى ارتفاع ارتفع عدد ضحايا الهجوم إلى 50 قتيلًا وأكثر من 53 مصابا.

وأكد داير في مؤتمر صحفي أن المشتبه به الأول يدعى عمر ماتين ، وهو من أصول أفغانية.

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