"اليوم السابع": الإرهاب يضرب "أورلاندو" بأمريكا

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غداً الاثنين، مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، "لأول مرة.. الحكومة تحذر البرلمان: لا إلغاء لعقوبة ازدراء الأديان"، كما نشرت فى امتحان الفيزياء وعلم النفس بالثانوية غش جماعى ومحاولات انتحار.

ـ لأول مرة.. الحكومة تحذر البرلمان: لا إلغاء لعقوبة "ازدراء الأديان"

ـ فى امتحان الفيزياء وعلم النفس بالثانوية غش جماعى ومحاولات انتحار

ـ الإرهاب يضرب "أورلاندو" بأمريكا

ـ "حماية المستهلك" يوقف إعلانات الـ"داندو وقطونيل وبريل" لتضمنها إيحاءات جنسية

ـ العطشى يحملون الجراكن فى المحافظات بسبب انقطاع المياه

ـ "النواب" يتهمون "ابسوس" بتهديد الأمن القومى بعد فضيحة "مكملين"

ـ الرئيس يُطمئن المصريين على إنجازات عامين

ـ إسبانيا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام التشيك.. اشتباكات الإنجليز والروس

فى مارسيليا تهدد استكمال "يورو 2016"

ـ حبس شاب لوقوفه عارياً فى نهار رمضان داخل البلكونة

ـ "السيسي" يجتمع بـ"مميش" لبحث سير العمل فى هيئة قناة السويس

ـ دراسة رفع العلاوة 7% فى "الخدمة المدنية" لتمرير القانون موظفون يحشدون نواب دوائرهم لرفض القانون

ـ خبير طيران: إشارات "صندوق" الطائرة المنكوبة تتوقف بعد 30 يوماً

ـ القبض على المتهمين بالسطو على محل مجوهرات بالجيزة

ـ وزير الدفاع: القوات المسلحة ملك للشعب المصرى وسند لقضايا أمتها العربية

ـ "دجال الجيزة" صوَّر مئات السيدات عاريات أثناء "غسله أجسادهن"

ـ "الميسترال" جمال عبد الناصر تغادر ميناء سان نازير متجهة إلى الإسكندرية