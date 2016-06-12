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"اليوم السابع": الإرهاب يضرب "أورلاندو" بأمريكا

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"اليوم السابع": الإرهاب يضرب "أورلاندو" بأمريكا "اليوم السابع": الإرهاب يضرب "أورلاندو" بأمريكا
تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غداً الاثنين، مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، "لأول مرة.. تحذر البرلمان: لا إلغاء لعقوبة ازدراء الأديان"، كما نشرت فى امتحان الفيزياء وعلم النفس بالثانوية غش جماعى ومحاولات انتحار.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ لأول مرة.. الحكومة تحذر البرلمان: لا إلغاء لعقوبة "ازدراء الأديان"

ـ فى امتحان الفيزياء وعلم النفس بالثانوية غش جماعى ومحاولات انتحار

ـ الإرهاب يضرب "أورلاندو" بأمريكا

ـ "حماية المستهلك" يوقف إعلانات الـ"داندو وقطونيل وبريل" لتضمنها إيحاءات جنسية

ـ العطشى يحملون الجراكن فى المحافظات بسبب انقطاع المياه

ـ "النواب" يتهمون "ابسوس" بتهديد الأمن القومى بعد فضيحة "مكملين"

ـ الرئيس يُطمئن المصريين على إنجازات عامين

ـ إسبانيا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام التشيك.. اشتباكات الإنجليز والروس

فى مارسيليا تهدد استكمال "يورو 2016"

ـ حبس شاب لوقوفه عارياً فى نهار رمضان داخل البلكونة

ـ "" يجتمع بـ"مميش" لبحث سير العمل فى هيئة قناة السويس

ـ دراسة رفع العلاوة 7% فى "الخدمة المدنية" لتمرير القانون موظفون يحشدون نواب دوائرهم لرفض القانون

ـ خبير طيران: إشارات "صندوق" الطائرة المنكوبة تتوقف بعد 30 يوماً

ـ القبض على المتهمين بالسطو على محل مجوهرات بالجيزة

ـ وزير الدفاع: القوات المسلحة ملك للشعب المصرى وسند لقضايا أمتها العربية

ـ "دجال الجيزة" صوَّر مئات السيدات عاريات أثناء "غسله أجسادهن"

ـ "الميسترال" جمال عبد الناصر تغادر ميناء سان نازير متجهة إلى الإسكندرية

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