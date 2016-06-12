"اليوم السابع": الإرهاب يضرب "أورلاندو" بأمريكا

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غداً الاثنين، مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، "لأول مرة.. الحكومة تحذر البرلمان: لا إلغاء لعقوبة ازدراء الأديان"، كما نشرت فى امتحان الفيزياء وعلم النفس بالثانوية غش جماعى ومحاولات انتحار.إعلان - Ads إعلان - Ads
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
ـ لأول مرة.. الحكومة تحذر البرلمان: لا إلغاء لعقوبة "ازدراء الأديان"
ـ فى امتحان الفيزياء وعلم النفس بالثانوية غش جماعى ومحاولات انتحار
ـ الإرهاب يضرب "أورلاندو" بأمريكا
ـ "حماية المستهلك" يوقف إعلانات الـ"داندو وقطونيل وبريل" لتضمنها إيحاءات جنسية
ـ العطشى يحملون الجراكن فى المحافظات بسبب انقطاع المياه
ـ "النواب" يتهمون "ابسوس" بتهديد الأمن القومى بعد فضيحة "مكملين"
ـ الرئيس يُطمئن المصريين على إنجازات عامين
ـ إسبانيا تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام التشيك.. اشتباكات الإنجليز والروس
فى مارسيليا تهدد استكمال "يورو 2016"
ـ حبس شاب لوقوفه عارياً فى نهار رمضان داخل البلكونة
ـ "السيسي" يجتمع بـ"مميش" لبحث سير العمل فى هيئة قناة السويس
ـ دراسة رفع العلاوة 7% فى "الخدمة المدنية" لتمرير القانون موظفون يحشدون نواب دوائرهم لرفض القانون
ـ خبير طيران: إشارات "صندوق" الطائرة المنكوبة تتوقف بعد 30 يوماً
ـ القبض على المتهمين بالسطو على محل مجوهرات بالجيزة
ـ وزير الدفاع: القوات المسلحة ملك للشعب المصرى وسند لقضايا أمتها العربية
ـ "دجال الجيزة" صوَّر مئات السيدات عاريات أثناء "غسله أجسادهن"
ـ "الميسترال" جمال عبد الناصر تغادر ميناء سان نازير متجهة إلى الإسكندرية