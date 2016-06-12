مكتب وزير الداخلية اللبنانى: نهاد المشنوق بخير ومنزله لم يتأثر بالانفجار

قال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، في بيان صحفى، أن المشنوق بخير ولم يتأثر منزله بالانفجار الذى وقع بالقرب من وزارة الداخلية اللبنانية.

فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الانفجار وقع تحديدا في نهاية الشارع الذي يربط منطقة الظريف بشارع فردان، مقابل مقهى "ليناس"، وأن الأضرار طالت بعض السيارات ومبنى بنك لبنان والمهجر، من دون توافر أى معلومات عن إصابات بشرية، رغم وجود دماء على الأرض.

وأضافت الوكالة، أن الانفجار ناتج عن عبوة تم زرعها تحت سيارة فى شارع فرعى يربط منطقة الظريف بشارع فردان، وتحديدًا خلف مبنى بنك لبنان والمهجر.

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