التعليم: إلغاء امتحانات طلاب الثانوية الذين تتطابق إجاباتهم

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه تم التنبيه على مقدري الدرجات في امتحانات الثانوية العامة أنه في حال وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو في بعض المواد ما يقطع بوجود حالة غش جماعي، يتم إلغاء امتحان هؤلاء الطلاب، طبقًا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 الصادر بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

وذكرت الوزارة أنه لم يرد من لجان تقدير الدرجات على مستوى الكنترولات بالقطاعات الأربعة ما يفيد بتطابق إجابات الطلاب في امتحان مادة اللغة العربية مع نموذج الإجابة المعتمد من الوزارة.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره عن أعمال تقدير درجات الطلاب في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حرصًا على مصلحة الطلاب.

أ ش أ