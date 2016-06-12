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وزير الداخلية من وسط البلد يشدد على محاربة الغلاء وتكثيف الحملات المرورية

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وزير الداخلية من وسط البلد يشدد على محاربة الغلاء وتكثيف الحملات المرورية وزير الداخلية من وسط البلد يشدد على محاربة الغلاء وتكثيف الحملات المرورية
اكد اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية على ضرورة انتشار الخدمات المرورية فى الشوارع خاصة بوقت الذروة إثناء الأفطار والسحور.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمنطقة رمسيس ووسط البلد بعد تفقده لمنطقة الحسين، ولقاء الخدمات الأمنية.
>واستمع وزير الداخلية الى شكاوى المواطنين، فيما حرص عدداً منهم على مصافحة الوزير.

وشدد الوزير على أهمية تكثيف الحملات التموينية ومراقبة الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار.
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مصر 365