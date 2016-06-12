القضاء العسكرى يؤجل قضية اغتيال العقيد وائل طاحون لـ3 يوليو

قال خالد المصرى، محامى دفاع عدد من المتهمين فى القضية اغتيال العقيد وائل طاحون، إن محكمة القضاء العسكرى أجلت، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين فى القضية، والبالغ عددهم 53 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان والتحالف الداعم للجماعة داخل مصر وخارجها، والمتهمين فى حادث اغتيال العقيد وائل عاطف عبد المجيد طاحون، واستهداف القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة إلى جلسة 3 يوليو المقبل، لاستكمال استجواب المتهمين المحبوسين مع استمرار حبسهم.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى، بعدما كشفت التحقيقات عن ضلوع قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وبالتنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة وبعض التيارات اليسارية، وتأسيسهم التحالف الداعم للجماعة الإرهابية والمسمى بـ«التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، ويقوم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمة عليها.

وتبين من التحقيقات أن من بين القائمين على ذلك المخطط الإرهابي، أعضاء التحالف الهاربين خارج البلاد؛ وهم المتهمون على خفاجى أحمد شريف، وعادل أحمد عطيه أحمد، وخالد محمد سيد على، ويوسف عبد الله القرضاوى.

كما عرف من أعضائه الهاربين داخل البلاد المتهمون عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، ومحمد طه أحمد محمد وهدان، ومحمود سيد عبد الله غزلان، ومحمد سعد عليوه السيد طه، وآخرون من قيادات جماعة الإخوان.

وأكدت التحقيقات أنه فى إطار تنفيذ ذلك المخطط، فقد أسس المتهمون لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واستهداف المواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية والمنشآت الخاصة.

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