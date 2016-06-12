انتحارى يفجر نفسه بمستشفى ميدانى للقوات الليبية فى سرت

قال مصدر أمنى، إن مفجرا انتحاريا قتل ثلاثة وأصاب سبعة فى مستشفى ميدانى للقوات التى تقاتل تنظيم داعش، فى معقلهم بمدينة سرت الليبية اليوم الأحد.

وقال المصدر إن التفجير أحدث أضرارا كبيرة فى المستشفى الواقع على بعد 50 كيلومترا من خط الجبهة. وقال إن محاولتى تفجير انتحاريتين أخريين ضد القوات المتمركزة خارج وسط مدينة سرت لم تتسببا فى سقوط ضحايا.

وحققت الكتائب المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة تقدما سريعا فى الشهر الماضي. ودخلت الكتائب سرت قبل أيام وتخوض حرب شوارع ضد متشددى الدولة الإسلامية وتستهدفهم أيضا بغارات جوية.

وتواجه الكتائب المؤلفة فى الأساس من مقاتلين من مدينة مصراتة فى الغرب تفجيرات انتحارية وقناصة وألغاما. ويقول مسؤولون بالأمن وفى مستشفيات إن 120 مسلحا من الكتائب قتلوا وأصيب أكثر من 500.

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