أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انتحارى يفجر نفسه بمستشفى ميدانى للقوات الليبية فى سرت

Google+ Print
انتحارى يفجر نفسه بمستشفى ميدانى للقوات الليبية فى سرت انتحارى يفجر نفسه بمستشفى ميدانى للقوات الليبية فى سرت
قال مصدر أمنى، إن مفجرا انتحاريا قتل ثلاثة وأصاب سبعة فى مستشفى ميدانى للقوات التى تقاتل تنظيم داعش، فى معقلهم بمدينة سرت الليبية اليوم الأحد.

وقال المصدر إن التفجير أحدث أضرارا كبيرة فى المستشفى الواقع على بعد 50 كيلومترا من خط الجبهة. وقال إن محاولتى تفجير انتحاريتين أخريين ضد القوات المتمركزة خارج وسط مدينة سرت لم تتسببا فى سقوط ضحايا.

وحققت الكتائب المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة تقدما سريعا فى الشهر الماضي. ودخلت الكتائب سرت قبل أيام وتخوض حرب شوارع ضد متشددى الدولة الإسلامية وتستهدفهم أيضا بغارات جوية.

وتواجه الكتائب المؤلفة فى الأساس من مقاتلين من مدينة مصراتة فى الغرب تفجيرات انتحارية وقناصة وألغاما. ويقول مسؤولون بالأمن وفى مستشفيات إن 120 مسلحا من الكتائب قتلوا وأصيب أكثر من 500.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365