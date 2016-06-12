مشروبات دافئة تقاوم العطش وتخلصك من السموم.. القرفة والزنجبيل والنعناع

العطش من المشكلات الكبيرة التى تواجه الصائم فى نهار رمضان، وتشعره بالضعف وعدم القدرة على استكمال مهام يومه، وهو ما يجعله ينهل كميات كبيرة من المياه بعد آذان المغرب.

وللتخلص من مشكلة العطش فى نهار رمضان، يقدم الدكتور "مجدى بدران" استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، مجموعة من النصائح التى الهامة، قائلا: "الماء المكون الرئيسى للخلايا والأنسجة والأعضاء والجسم لا يمكن أن ينتج ما يكفى من المياه عن طريق عملية التمثيل الغذائى أو الحصول على ما يكفيه عن طريق الغذاء فقط لتلبية احتياجاته".

وتابع: "نحتاج إلى الاهتمام بثقافة تناول الماء لضمان تلبية احتياجاتنا اليومية من المياه، ويمكننا التغلب على شعورنا بالعطش طوال اليوم فى نهار رمضان بالإكثار من كميات المياه التى نتناولها وقت الإفطار، يمكن أن نتناولها كل عشر دقائق أو ربع ساعة وأثناء مشاهدتنا للبرامج والمسلسلات التليفزيونية فى رمضان، حيث إن الماء من أفضل السوائل فى رمضان التى تحافظ على حيوية أنسجة الجسم وكفاءة الجهاز الدورى والعصبى والمناعة".

وحذر الدكتور "مجدى بدران" من تناول الماء المثلج نظرا لخطورته على الجسم حيث يقلل المناعة لأنه يبرد للأغشية المخاطية للجهاز الهضمى والأنف، وتعمل المياه المثلجة على تعطيل إفراز العصارات الهضمية ويسبب الغازات الكثيرة وتقلصات المعدة والأمعاء".

ويشير الدكتور "مجدى" إلى أن الصائم وقت الإفطار لا يجب أن ينتظر الشعور بالعطش حتى يتناول المياه والعصائر الطبيعية، بل يجب أن يشربها حتى فى حالة عدم الشعور بالاحتياج لها، ومن المشروبات الدافئة التى يفضل تناولها فى صيف رمضان النعناع، الزنجبيل، الشاى الأخضر، والقرفة حيث تعمل على تنشيط العرق وتروى العطش وتخلص الجسم من السموم.

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