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أستاذة بالقومى للبحوث تدعو للعودة لغذاء قدماء المصريين

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أستاذة بالقومى للبحوث تدعو للعودة لغذاء قدماء المصريين أستاذة بالقومى للبحوث تدعو للعودة لغذاء قدماء المصريين
أكدت الدكتور عزة محمد سرى الدين أستاذ الانثروبولجيا البيولوجية بالمركز القومى للبحوث، أن الغذاء لدى قدماء المصريين كان أكثر فائدة وصحيًا فى مكوناته ويعتمد على الخضراوات والحبوب والأسماك، وتدعو للعودة إلى الغذاء الصحى، الذى كان يتناوله قدماء المصريين لتجنب الإصابة بالأمراض.

وقالت الدكتورة عزة سرى الدين، فى القديمة كانوا يعتمدون على أنواع الغذاء الأساسية، والتى تتمثل فى أنواع الخبز المختلفة، موضحًا أنهم كانوا يصنعون الخبر من القمح، والبيرة والتى كانت مختلفة عن الموجودة حاليًا باعتبارها غذاءً، وليست مشروبًا وكانت مصنوعة من الشعير وتكون سميكة ولينة تشبه العصيدة، موضحة أن الخضار والفاكهة والحبوب أساس طعامهم، وكان البروتين الأساسى لديهم هو الأسماك وتناول لحوم الأغنام والخراف، ويعتمدون على البقر والجاموس لأخذ منتجات الألبان منها، وتذبح فى المواسم لكى يتم توزيعها لأنه لا توجد وسيلة أخرى لحفظ هذه اللحوم.

وأشارت إلى أنه تم التمكن من معرفة المكونات الأساسية التى كان يتناولها المصرى القديم عن طريق دراسة الأسنان والعظام للمصريين القدماء، موضحًا أن دراسة الأمراض التى تصيب الأسنان كان مؤشرًا لمعرفة نوع الطعام الذى كانوا يتناولونه، وعن طريق دراسة التحليل الكيميائى لعينات العظام بحيث يمكن معرفة العناصر الغذائية التى يتناولها هذا المصرى القديم.

وأوضحت، أنه من خلال الدراسات التى تم إجراؤها على البقايا الآدمية للمصريين القدماء، تبين أن نسبة الإصابة بمرض تسوس الأسنان كانت قليلة جدًا بالمقارنة بالنسب الموجودة حاليًا، لأن المصرى القديم لم يكن يستخدم السكر، ولكن كان يستخدم العسل والبلح فى إعطاء الطعام الطعم الحلو، موضحًا أن المصريين القدماء أسنانهم كانت بها نسبة تآكل كبير لاستخدامهم الحجارة فى طحن الحبوب، مما يتسبب فى وجود أجزاء من الحجارة وأجزاء من الحبوب لم يتم طحنها جيدًا، مما يجعل الطعام أكثر خشونة، وهذا ما أدى إلى تآكل أسنانهم.

وتدعو للعودة إلى طعام القدماء المصريين بتناول الكثير من الخضار والفاكهة والحبوب وقليل من البروتينات.

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مصر 365

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