كيف أتعامل مع حروق مكواة الشعر!

عند استخدامك مكواة الشعر الساخنة، قد تتعرضين إلى بعض الحروق البسيطة في بشرتك أو على فروة رأسك؛ فكيف تتعاملين مع هذه الحروق بطريقة صحيحة حتى لا تترك أثرًا على بشرتك!

في العادة، تكون هذه الحروق الناتجة عن أدوات تصفيف الشعر بسيطة، ومن الدرجة الأولى، مما يعني أنها ستلتئم في غضون أربعة أيام على الأكثر. فالطبقة الأولى من الجلد هي التي تعرّضت للتلف، وستقوم بالالتئام بسرعة، ولا داعي للذعر منها. ولكن عليك باتّباع بعض النصائح التي ستساعدك على التخلّص من هذه الحروق في وقت أقصر، مع ضمان عدم تركها أيّ علامات على بشرتك.

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إليك "سيدتي" طرق التعامل مع هذه الحروق:

1.تجنبي وضع منشفة باردة على أمكنة الجروح، بعد الحرق مباشرة، اعتقادًا منك أنّ ذلك سيساعد على تهدئة الالتهابات، بل ضعي "كريم" لإيبوبروفين لكي يساعد على تقليل التورم والاحمرار والألم.

2.لا تضعي الثلج على أمكنة الجروح حتى لا يلتصق بالجلد وتصعب إزالته. ولا تضعي الماء البارد مباشرةً على أمكنة الحروق؛ فذلك يطيل عملية الشفاء.

3.حافظي على نظافة الحروق وتغطيتها بشاش فضفاض للحفاظ عليها من أخطار العدوى، واحرصي على وضع المضاد الحيويّ الخاص بالحروق للتخلّص منها بأسرع وقت.

4.احرصي على الحفاظ على أمكنة الحروق رطبةً دائمًا، حتى تتمكن الخلايا الجديدة من النمو بسرعة، ولكي تحافظي على مرونة الجلد. يتمّ ذلك بوضع كريمات الترطيب عليها أو وضع الفازلين.

5.ابتعدي عن استخدام المقشّرات على أمكنة الحروق حتى تسرّعي من عملية الشفاء؛ فالتقشير قد يزعج البشرة المصابة.

6.حافظي على ترطيب منطقة الحروق بعد أن تتعافى، حتى تتجنبي تغيّر لونها أو ترك علامة مكانها.

7.لا تنسي وضع واقٍ من الشمس على أمكنة الجروح بعد شفائها، حتى لا تترك أثرًا، نتيجة تعرّضها لأشعة الشمس الضارة. وعليك تجنب تعرضها للشمس قبل تعافيها حتى لا تستغرق وقتًا أطول للتعافي.