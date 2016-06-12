مكياج الصائمة في رمضان

يعتبر شهر رمضان فترة مناسبة لتطهير البشرة والتخلّص من سموم الجسم، كما أنه شهر مبارك، وفيه يُفضّل الابتعاد عن كلّ ما يجذب الآخر إليك. من هنا، ننصحك بأن تبتعدي عن العطور القوية، وعن المبالغة في استخدام مستحضرات التجميل. لكن هذا لا يعني أن تتركي وجهك شاحباً كي تبدي مريضة.

إليك خطوات سهلة وسريعة لتطبيق مكياج مناسب لأيام رمضان:

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-أولاً، استخدمي الكونسيلر على شكل مثلث مقلوب تحت العين لإخفاء الهالات السوداء وكلّ آثار التعب

- أسّسي بشرتك بكريم أساس مطابق للون بشرتك لإخفاء كلّ العيوب

-استخدمي بودرة الوجه، لا سيّما على منطقة “T” لتخفيف اللمعان في هذه المنطقة، لا سيّما إذا كانت بشرتك دهنية

-ضعي القليل من بودرة الوجنتين بلون مطابق للأساس

-ضعي طبقة واحدة فقط من الماسكرا

-احرصي على ألا تستخدمي الكحل داخل العين كي لا يؤثر في صيامك

-ابتعدي عن ألوان أحمر الشفاه، واكتفي بالقليل من المرطّب