أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ألمانيا والصين تتفقان على نظام إنذار مبكر لتجنب مشكلات المنظمات المدنية

Google+ Print
ألمانيا والصين تتفقان على نظام إنذار مبكر لتجنب مشكلات المنظمات المدنية ألمانيا والصين تتفقان على نظام إنذار مبكر لتجنب مشكلات المنظمات المدنية

أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إن بلادها اتفقت مع الصين على إنشاء “نظام إنذار مبكر” لتجنب مشكلات ربما تواجهها منظمات ألمانية غير حكومية بسبب قانون جديد يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية في الصين.

وبحسب رويترز قالت ميركل للصحفيين إنها اتفقت مع رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني لي كه تشيانغ على أن يظلا على اتصال وثيق بشأن أي مشكلة محتملة ربما تنشأ مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في أول يناير كانون الثاني المقبل.

ويمنح القانون سلطات واسعة للشرطة الصينية تتعلق باستجواب العاملين في منظمات المجتمع المدني ومراقبة مواردهم المالية وتنظيم أنشطتهم وإغلاق مكاتبهم. وقالت منظمات حقوقية ومؤسسات سياسية ألمانية إنها تخشى من أن يعوق القانون الجديد أعمالها.

وقالت ميركل إن المسؤولين الصينيين اتفقوا في الرأي على أن عمل المنظمات غير الحكومية الألمانية يصب في مصلحة الطرفين وأن من المهم تفادي أي آثار سلبية ربما تنشأ بعد تطبيق القانون الجديد.

وقالت ميركل “لذلك … اتفقنا على أن نكون على اتصال وثيق مع بعضنا من خلال وزارتي الخارجية أو المنظمات الأخرى (في البلدين). أعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للاستجابة الأولية.”

وكانت ميركل قد قالت قبل مغادرة بلادها متوجهة إلى بكين إنها تخطط لطرح المسألة في نقاشها مع المسؤولين الصينيين. وهذه تاسع زيارة تقوم بها ميركل للصين منذ توليها منصبها في عام 2005.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا