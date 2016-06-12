وزير الداخلية: سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين على رأس أولويات رجل الشرطة

زار اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية زيارة مفاجئة لقسم شرطة منشأة ناصر؛ للتأكد من انتظام العمل داخل القسم قبيل إطلاق مدفع الإفطار.

وأكد وزير الداخلية أن سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، تأتي على رأس أولويات أجندة عمل رجل الشرطة، مطالبا الضباط والأفراد في الوقت نفسه بضرورة العمل على حسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، توطيدا لأواصر الثقة والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة.

وقام وزير الداخلية بتفقد غرفة النوبتجية الخاصة بالقسم، وغرفة تلقى بلاغات النجدة، والشبكة المرتبطة بغرفة عمليات الأمن العام، بالإضافة إلى التأكد من عمل البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، وسرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين، فضلا عن تفقده لقسم حقوق الإنسان بالقسم.

وفي السياق ذاته، قام اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قبيل ختام جولته المفاجئة، بتفقد الخدمات والأكمنة الأمنية بميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر، مشيدا في الوقت نفسه بالتزام القوات بالخطة الأمنية الموضوعة من قبل الوزارة لتأمين الشارع المصري خلال الشهر الكريم.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء مجدى عبدالغفار قد بدأ جولته المفاجئة، بتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بميدان التحرير، مرورا بمنطقة المشهد الحسيني، وميدان رمسيس؛ للتأكد من انتظام الخدمات الأمنية والوقوف على الواقع الأمني بالشارع المصري.

أ ش أ