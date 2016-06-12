فرض حالة الطوارئ في ولاية أورلاندو الأمريكية بعد مقتل 50 شخصًا فى ملهى ليلي

أعلنت السلطات الأمريكية، عن فرض حالة الطوارئ في مدينة أورلاندو الواقعة في ولاية فلوريدا، من جانب سلطة مكتب التحقيقات الفيدرالية، والسلطات الأمنية في ولاية فلوريدا، بعد استهداف ملهى ليلي، نتج عنه مقتل 50 شخصًا، وإصابة العشرات، وذلك بحسب مراسل قناة الغد بواشنطن

وأضاف خيري خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن مرتكب الجريمة يدعى (عمر صديقي متين)، و يعمل حارسًا أمنيًا في ولاية فلوريدا، ومن غير المعروف حتى الأن دوافع هذه الجريمة، التي وصفت بأنها الأسوء من نوعها في التاريخ الأميركي .

وأردف خيري : “وجود أحد الأئمة، في المؤتمر الصحفي يدل على أن مرتكب هذا الحادث، مسلم يعيش في أميركا “، موضحًا أن، امام المسجد في ولاية فلوريدا، أكد أنه يجب على المسلمين توخي الحذر، حتى لا يصبح أي مسلم محل تهديد.

وأوضح خيري، أنه وجد مسدس آخر، داخل المهلي الليلي، متابعًا أن التحقيقات الجارية، تؤكد أن ما حدث ليس إطلاق نار عشوائي، لأنه تم احتجاز الرهائن في الملهى الليلي، من الساعة الثانية عشر، وحتى الخامسة صباحًا، أي لمدة ثلاث ساعات، إلى أن جاءت الشرطة وقتلت هذا الشخص مرتكب الحادث.