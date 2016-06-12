أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فرض حالة الطوارئ في ولاية أورلاندو الأمريكية بعد مقتل 50 شخصًا فى ملهى ليلي

Google+ Print
فرض حالة الطوارئ في ولاية أورلاندو الأمريكية بعد مقتل 50 شخصًا فى ملهى ليلي فرض حالة الطوارئ في ولاية أورلاندو الأمريكية بعد مقتل 50 شخصًا فى ملهى ليلي

جانب من الحادث

أعلنت السلطات الأمريكية، عن فرض حالة الطوارئ في مدينة أورلاندو الواقعة في ولاية فلوريدا، من جانب سلطة مكتب التحقيقات الفيدرالية، والسلطات الأمنية في ولاية فلوريدا، بعد استهداف ملهى ليلي، نتج عنه مقتل 50 شخصًا، وإصابة العشرات، وذلك بحسب مراسل قناة الغد بواشنطن

وأضاف خيري خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن مرتكب الجريمة يدعى (عمر صديقي متين)، و يعمل حارسًا أمنيًا في ولاية فلوريدا، ومن غير المعروف حتى الأن دوافع هذه الجريمة، التي وصفت بأنها الأسوء من نوعها في التاريخ الأميركي .

وأردف خيري : “وجود أحد الأئمة، في المؤتمر الصحفي يدل على أن مرتكب هذا الحادث، مسلم يعيش في أميركا “، موضحًا أن، امام المسجد في ولاية فلوريدا، أكد أنه يجب على المسلمين توخي الحذر، حتى لا يصبح أي مسلم محل تهديد.

وأوضح خيري، أنه وجد مسدس آخر، داخل المهلي الليلي، متابعًا أن التحقيقات الجارية، تؤكد أن ما حدث ليس إطلاق نار عشوائي، لأنه تم احتجاز الرهائن في الملهى الليلي، من الساعة الثانية عشر، وحتى الخامسة صباحًا، أي لمدة ثلاث ساعات، إلى أن جاءت الشرطة وقتلت هذا الشخص مرتكب الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017