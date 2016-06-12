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الإعلامية حنان عبد الحليم فى حلقة جديدة عن كيفية مواجهة جشع التجار على صوت الشعب

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الإعلامية حنان عبد الحليم فى حلقة جديدة عن كيفية مواجهة جشع التجار على صوت الشعب الإعلامية حنان عبد الحليم فى حلقة جديدة عن كيفية مواجهة جشع التجار على صوت الشعب

12 يونيو 2016 | 7:00 مساءً

أرشيفية

تعرض قناة صوت الشعب، الساعة الخامسة والنصف، مساء غد الأثنين، حلقة جديدة من برنامج 45 دقيقة، حيث تستضيف الحلقة، المستشار سيد بحيرى، استاذ القانون، وعاطف مخاليف عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الانسان.

وتدور الحلقة، حول التشريعات الواجب اتخاذها، او تفعيلها وتغليظ العقوبة، لضبط اأداء الشارع المصرى، ومواجهة جشع التجار، ووقف عمليات النصب، والغش التى يتعرض لها المواطنون، عن طريق وسائل التواصل، والهواتف النقاله.

وأيضًا ستستهل الحلقة، بمطالبة الرئيس للتجار، بالرفق بالمواطنين ،وأثر هذه المطالبة على الإعلاء بحقوق المواطنين البسطاء فى مواجهة الجشعين ،.برنامج 45 دقيقة يترأس تحريره الإعلاميه، كريمة أبو العينين، ومن تقديم المذيعة، حنان عبد الحليم، واخراج داليا صلاح الدين .

 

2016-06-12

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