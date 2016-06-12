عودة قناة الفراعين وبرنامج مصر اليوم بدون الإعلامى عكاشة

كتبت- إنجي لطفي

أعلنت قناة الفراعين، عبر صفحتها الرسمية، على فيسبوك، عن عودتها بكامل برامجها، بما فيه من برنامج “مصر اليوم”، من تقديم الإعلامية حياة الدرديري بدون وجود دكتور توفيق عكاشة، وتوجهت القناة بالشكر للقضاء الذي قضي بعودتها،والشعب المصري، وتتعهد الفراعين، بانتهاك سياسة جديدة لصالح الشعب المصري، و عمل تغييرات في القناة إداريًا وماليًا.

واةضح البيان أن قناة الفراعين، قناة الشعب المصرى العظيم، شكرها وتقديرها لكلمة القضاء المصرى العادل، الذى قضى بعودتها بكامل برامجها وفى مقدمتها برنامج مصر اليوم الاعلى مشاهدة فى مصر والوطن العربى، وتتقدم الفراعين، بأسمى ايات الشكر والعرفان، للشعب المصرى الذى انتظر القرار، وكذلك ابناء القناة الأوفياء الذين ظلوا على العهد، وذاقوا مرارة العزل الإعلامى، لمدة تصل إلى أربعة أشهر، ووأضيروا فى حياتهم دون ذنب، ودون أن يتذكر المنافقون أنها القناة التى جابت أرجاء المحروسة، قبل وأبان وبعد حكم الجماعة الإرهابية، وفى ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة من اجل مصر وشعبها.

وتؤكد الفراعين أنها ستعود الى الشعب المصرى، فى غضون أيام، فقد تعود بعد شهر رمضان المعظم مباشرة، أو بعد أجازة عيد الفطر المبارك، وفق ما تقرره إدارة قناة الفراعين، وعلى رأسها السيدة رئيس مجلس الإدارة، التى ستتولى بنفسها الإشراف على الترتيبات المبدئية، والاستعدادات للعودة وإعادة ترتيب البيت إداريًا وماديًا وفنيًا، ومن المقرر ان تكون هناك قرارات، وتغييرات كثيرة فى القناة تتناسب مع سياستها.

> وتستعد القناة، لتقديم نجوم لها باع فى مجال الإعلام، بجانب عودة برنامج “مصر اليوم”، حيث تقدمه الإعلامية حياة الدرديرى، دون ظهور الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة إعلاميًا، رافضًا محاولات الإدارة لعودته، حتى لا يتخيل البعض أن القناة هى قناة النجم الأوحد.

> كما ستنتهج الفراعين، سياسة لصالح الشعب المصرى وبرؤية إقتصادية، وبعدد محدود من البرامج المتنوعة اجتماعيًا وثقافيًا وفنيًا، وفق السياسة التحريرية التى يأتى على رأس أولوياتها الشعب المصرى العظيم.

كما ستوفر القناة، مساحات للبرامج المباعة والمواد الإعلانية، التى سيتم دراستها جيدًا حتى لا تتعارض مع السياسة التحريرية، ومع مصالح الشعب المصرى

> وتؤكد الفراعين، أنها ستعمل على قدم وساق، فى مرحله التجهيز، من أجل أن تقدم إعلامًا، ينتظره المصريون فى شتى بقاع المحروسة، وفى الوطن العربى..والله الموفق والمستعان.