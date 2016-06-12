"التعليم":لم نرصد تطابقا بين إجابات الطلاب بامتحان اللغة العربية ونموذج الإجابة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على المقدرين بأنه فى حال وجود تطابق فى اجابات الطلاب فى مادة أو فى بعض المواد بشكل يؤكد وجود حالة غش جماعى، يتم إلغاء امتحان هؤلاء الطلاب طبقًا لما ورد بالقرار الوزارى رقم (500) لسنة 2014 الصادر بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

وأوضحت الوزارة فى بيان رسمى، أنه لم يرد من لجان تقدير الدرجات على مستوى الكنترولات بالقطاعات الأربعة، ما يفيد بتطابق إجابات الطلاب فى امتحان مادة اللغة العربية مع نموذج الإجابة المعتمد من الوزارة.

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