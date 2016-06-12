بالفيديو .. 100 ألف ريال تمنع مواطن مصرى من العودة لبلده بعد عمله بخدمة الحجاج فى السعودية

نشرت صفحة "المصريين بالخارج" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لشاب مصرى يدعى محمد المتيت، والذى خرج قبل عام للعمل بخدمة الحجاج، بشركة حافل، لنقل الحجاج والمعتمرين بالمملكة العربية السعودية

وأضاف المواطن فى الفيديو : "أثناء تأدية خدمتى، قدر ربنا سبحانه وتعالى، عند نزول معتمرة يمنية، من الباب الخلفى للباص، وقعت على الأرض، وقامت بعمل محضر لى مرور العاصمة بمكة المكرمة، وقدمت الشركة كفالة مالية للمرور، وقالوا لى إنها إجراءات وروتين، وطلبت المعتمرة مبلغ 100 ألف ريال للتنازل عن المحضر".

وأشار المواطن إلى أنه ذهب للقنصلية المصرىة بجدة، وقابل المستشار العمالى، وشكى له مما جرى له، كما تقدم بشكوى للأمير خالد الفيصل، أمير مكة بما حدث له.

وتابع قائلاً : " لى أكثر من عام ممنوع من السفر، ومحروم من أولادى وأسرتى وأصدقائى، وأتمنى من الله ومن سمو الأمير خالد ومن المسؤولين أن أرجع إلى مصر لأقضى شهر رمضان مع أهلى".

من جانبه قال مصطفى المنفياوى، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، فرع السعودية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" : "إن الاتحاد سيتواصل مع المواطن، لبحث شكواه، ومحاولة إيصال صوته للمسؤولين بشكل مؤثر، حتى يعود إلى بلده".

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