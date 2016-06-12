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العثور على ربة منزل مقتولة بطعنات سكين داخل شقتها ببورسعيد

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العثور على ربة منزل مقتولة بطعنات سكين داخل شقتها ببورسعيد العثور على ربة منزل مقتولة بطعنات سكين داخل شقتها ببورسعيد
لقت ربة منزل فى الثامنة والثلاثين من عمرها، مصرعها داخل شقتها، بمنطقة السيد متولى بحى الضواحى ببورسعيد، إثر طعنات متعددة بالجسم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغا اليوم، الأحد، من طوارئ مديرية الشئون الصحية، بوصول فاطمة أحمد سلام 38 سنة، جثة هامدة، إلى مستشفى الزهور العام، متأثرة بطعنات متعددة بالجسم، وبالكشف الطبى تبين وجود طعنة أسفل الظهر من الناحية اليسرى واليمنى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة التى امرت بضبط وإحضار مرتكبى الجريمة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، للتأكد من الأسباب التى أدت إلى الوفاة، لإصدار تصريح بدفن الجثة.


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