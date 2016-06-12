فتح الشوارع المغلقة أمام قسم شرطة الضواحى ببورسعيد

أصدر اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، تعليمات تقضى بفتح الشوارع المغلقة أمام قسم شرطة الضواحى، تيسيرا لحركة مرور السيارات والمشاه، بعد وضع الحواجز الخرسانية "نيو جيرسى"، بمحيط مينى القسم وإزالة القوائم والسلاسل الحديدية، التى كانت تغلق شارعين أسوان ورأفت جبر، نظرا للدواعى الأمنية.

وأكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى، بأنه تم رفع كافة الحواجز الحديدية و المروريه، بواسطه المعدات والأجهزة التابعة للحى.

ومن جهة أخرى، أكد رخا بأنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية لفتح الجانب الأيمن من شارع عبد الرحمن شكرى المواجه الإدارة العامة لقوات الأمن المركزى، لتخفيف التكدس المرورى بالجانب الأيسر، والذى يشهد اختناقات مرورية.

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