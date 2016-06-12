مفجر يضرب مستشفى ميداني للقوات الليبية في سرت

قال مصدر أمني إن مفجرا انتحاريا قتل ثلاثة وأصاب سبعة في مستشفى ميداني للقوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في معقلهم بمدينة سرت الليبية يوم الأحد.

وبحسب رويترز قال المصدر إن التفجير أحدث أضرارا كبيرة في المستشفى الواقع على بعد 50 كيلومترا من خط الجبهة.

وقال إن محاولتي تفجير انتحاريتين أخريين ضد القوات المتمركزة خارج وسط مدينة سرت لم تتسببا في سقوط ضحايا.

وحققت الكتائب المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة تقدما سريعا في الشهر الماضي. ودخلت الكتائب سرت قبل أيام وتخوض حرب شوارع ضد متشددي الدولة الإسلامية وتستهدفهم أيضا بغارات جوية.

وتواجه الكتائب المؤلفة في الأساس من مقاتلين من مدينة مصراتة في الغرب تفجيرات انتحارية وقناصة وألغاما. ويقول مسؤولون بالأمن وفي مستشفيات إن 120 مسلحا من الكتائب قتلوا وأصيب أكثر من 500.