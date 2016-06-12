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إلغاء امتحانات نجلة أستاذ جامعى ضبطت متلبسة بالغش بكلية آداب المنوفية‎

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إلغاء امتحانات نجلة أستاذ جامعى ضبطت متلبسة بالغش بكلية آداب المنوفية‎ إلغاء امتحانات نجلة أستاذ جامعى ضبطت متلبسة بالغش بكلية آداب المنوفية‎

أرشيفية

قرر الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية ، اليوم الأحد، حرمان نجلة دكتور بكلية العلوم، من جميع إمتحانات نهاية العام الدارسى، بكلية الآداب قسم الاجتماع الفرقة الثالثة.

جاء ذلك طبقًا للقانون، والمادة ١٢٥، وذلك عقب تحرير محضر غش للطالبة، داخل الامتحان، حيث قامت بتغيير ورقة إجابتها، بأخرى بها إجابات نموذجية للأسئلة، ومختومة بختم الكنترول، وذلك قبل توزيع ورق الأسئلة، حيث عثر على ورقة اجابة فارغة داخل شنطتها.

كما قرر رئيس الجامعة، إحالة الطالبة لمجلس تأديب بالجامعة، للتحقيق معها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ قرار، ضد الطالبة فور الإنتهاء من التحقيق.

وقال الخولى، أن حالات الغش بين الطلاب فردية، حيث يؤدى نحو ٦٩ ألفن طالب امتحانات نهاية العام الدارسى، ولا تتعدى حالات الغش ١ من ضمن ألاف الطلاب المؤدون للامتحانات.

يذكر أن طلاب الفرقة الثالثة، آداب قسم علم اجتماع، في جامعة المنوفية، قد ابدوا استياءهم، من الطالبة نجله عضو هيئة التدريس، لتورطها فى الغش كل عام، مؤكدين أنها على الدوام، تحتل المراكز المتقدمة، بين الطلاب بسبب غشها للامتحانات، وتظلم الطلاب اكثر من مرة لإدارة الكلية، ولم تتخذ ضدها اى اجراء قائلة “ما فيش دليل”.

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