أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سى.إن.إن: من المبكر للغاية الإحتفاء بهزائم داعش فى العراق وسوريا

Google+ Print
سى.إن.إن: من المبكر للغاية الإحتفاء بهزائم داعش فى العراق وسوريا سى.إن.إن: من المبكر للغاية الإحتفاء بهزائم داعش فى العراق وسوريا
قالت "سى.إن.إن" الأمريكية، إنه لازال من المبكر للغاية الإحتفاء بتراجع تنظيم داعش، مضيفة أن التربة المظلمة السامة التى أسفرت عن نشأة عشرات آلاف المتطرفين فى العراق وأنحاء أخرى من المنطقة، لم تفقد خصوبتها.

ويقول بين ويدمان، مراسل الشئون الدولية بشبكة سى.إن.إن، فى تقريره الأحد، إن منذ سنوات عديدة، تعود للتسعينيات، عندما كان الرئيس صدام حسين لا يزال فى السلطة، أبلغه مسئول رفيع فى وزارة الثقافة والمعلومات العراقية إن يوما ما سيكون هناك جيل من العراقيين يحمل كراهية لا يمكن لأحد تخيلها.

ويحذر أن فشل الربيع العربى والقمع المتزايد الذى أعقبه أثبت أن النظام السياسى فى العالم العربى صعب الإصلاح، وأن الشباب يرى فى الإتجاهات الأكثر تطرفا حل، ومن بينها إنشاء دولة الخلافة التى يصورها تنظيم داعش الإرهابى.

ويضيف أن بالفعل هناك تفاؤلا بأن داعش يتراجع وعلى الأقل بات يمكن هزيمة هذا التحدى، ففى العراق، إستطاعت قوات الجيش والميليشيات المسلحة طرد عناصر داعش من تكريت وباجى والرمادى وتلحق بهم هزائم فى الفلوجة.

وفى ليبيا، قامت قوات من الحكومتين المتنازعتين على السلطة فى شرق وغرب البلاد، بدفع عناصر داعش من مدينة سرت. وكانت عناصر التنظيم الإرهابى قد أستولت على 200 كيلومتر من الساحل الليبى قبل أشهر قليلة.

وإستطاعت القوات السورية إستعادة مدينة تدمر التاريخية من تنظيم داعش، ذلك بمساعدة الطيران الروسى الحربى، كما تحقق القوات الكردية شمال سوريا إنتصارات على التنظيم حيث بات يعانى نقص الإمدادات اللوجيستية وقتل.

ومع ذلك يرى الكاتب أن أمراض القمع المتوطنة فى البلاد العربية تجعل هناك أرضا خصبة لإستمرار داعش.

المرصد السوري: مقتل 223 داعشيا خلال 13 يوما من الاشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية

http://www.youm7.com/story/2016/6/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A--%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-223-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-13-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9/2758677
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل