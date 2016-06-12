وزير الداخلية يفاجىء الخدمات الأمنية والمرورية بميدان التحرير

تفقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية في جولة مفاجئة؛ انتظام الخدمات الأمنية بميدان التحرير بوسط القاهرة.

وقام وزير الداخلية – خلال جولته – بتفقد الحالة الأمنية والمرورية بالميدان، مشددا على ضرورة تفعيل الآداء الأمنى، وتكثيف الحملات لإزالة كافة الاشغالات؛ لتيسير الحركة المروية، خاصة فى أوقات الذروة قبل انطلاق موعد الافطار، مؤكدا فى الوقت نفسه حسن معاملة المواطنين واحترام حقوقهم.

وعلى صعيد آخر، حرص عدد من المواطنين على لقاء وزير الداخلية خلال تفقده للحالة الأمنية بميدان التحرير؛ حيث حرصوا على مصافحته، فى الوقت الذى حرص فيه وزير الداخلية على تهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة الى تهنئة ضباط وأفراد وجنود الشرطة المتواجدين بالميدان بالشهر الكريم، متمنيا لهم التوفيق فى آداء رسالة الأمن النبيلة فى حفظ أمن وآمان المواطن المصرى والحفاظ على مقدرات الوطن.

أ ش أ