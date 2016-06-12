المرصد السوري: مقتل أكثر من 20 في ضربات جوية في مدينة إدلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات جوية نفذتها طائرات حربية سورية أو روسية أسفرت عن مقتل أكثر من عشرين شخصا في مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب البلاد يوم الأحد.

وأضاف أن بين المناطق التي أصيبت سوقا وأن خمسة أطفال على الأقل بين القتلى. وأشار إلى أن إجمالي عدد الوفيات من المتوقع أن يرتفع لإصابة عدد كبير من الناس بإصابات خطيرة.

وبحسب رويترز قال المرصد إنه لم يتأكد ما إذا كانت الطائرات التي نفذت الضربات الجوية سورية أم روسية لأن طائرات من سوريا وروسيا تنفذ عمليات في هذه المنطقة.

وأرسلت روسيا طائرات إلى سوريا العام الماضي لدعم الرئيس بشار الأسد في مواجهة المعارضة التي تسعى لإنهاء حكمه. ودعمت الطائرات الروسية القوات الحكومية في معركة منفصلة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق البلاد.

وتسيطر قوات معارضة على محافظة ومدينة إدلب من بينها قوات جبهة النصرة ذات الصلة بتنظيم القاعدة. وأفاد المرصد أن الضربات الجوية التي استهدفت بلدة معرة النعمان الواقعة على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب من إدلب أسفرت عن مقتل ستة آخرين.

وتعرضت مناطق في محافظة إدلب لقصف مكثف في الأسابيع الأخيرة تضمن ضربات جوية أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل خلال الشهر الماضي.

واشتدت الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ خمسة أعوام منذ بدء تداعي اتفاق لوقف إطلاق النار في غرب البلاد أبرم في فبراير شباط الماضي من دون أن يشمل تنظيمي القاعدة وداعش.