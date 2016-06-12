مبادرات رئيس الدولة تجسد اهتمام القيادة بأبناء الوطن

أكد المشاركون في مجلس المواطن عبدالله سالم خميس الخرم الشميلي بمنطقة شمل في رأس الخيمة، أن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حققت تطلعات أبناء الوطن في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وجسدت اهتمام القيادة وحرصها على رفاهية أبناء الوطن والحياة الكريمة، متذكرين جهود مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد واخوانه الحكام، طيب الله ثراهم.

وأكد عبدالله سالم الشميلي أن قيم الولاء حاضرة وراسخة في قلوب أبناء الدولة التي وضع لبنتها مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وإخوانه المؤسسون، لترتكز على أسس التلاحم والترابط بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حققت تطلعات ورفاهية أبناء الدولة، لتعكس تلك المشروعات مدى إحساس قيادتنا الرشيدة بحاجة المواطن.

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> نتائج طبيعية

وأكد سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عززت اللحمة الوطنية وعكست ترابط القيادة بالشعب، لافتاً ان مفهوم السعادة الذي تتنافس في تطبيقه مؤسسات الدولة، لم يأت من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لمراحل التخطيط والتطوير لجميع القطاعات الخدمية والمشروعات العملاقة التي انتهى معظمها حالياً.

وأشار إلى أن قياداتنا الرشيدة جعلت أبواب المسؤولين مفتوحة على الدوام لحل قضايا المواطنين والبحث عن ما يحقق رضا وإسعاد الشعب، لافتاً المبادرات المتتالية دعمت الاستقرار الاجتماعي والأسري من خلال ترسيخ قيم التلاحم والتكافل، ليستفيد منها أبناء الوطن في جميع المجالات، مثل الإسكان والتعليم والصحة أو شبكة الطرق والمدن الحديثة وغيرها.

مسكن حديث

وأكد منذر بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، اختصرت الكثير من المراحل بالنسبة للمشروعات التي تهم المواطن، وتلمس حياته بصورة مباشرة، خاصة مشروعات الإسكان التي حلت مشاكل عدد كبير من الشباب، لافتاً أن المبادرات متنوعة وتغطي جميع مجالات الحياة ويمكن مشاهدتها على أرض الواقع، ومنها المشاريع السكنية بمناطق الدولة وخاصة بتوفير المسكن الحديث، ومن بينها مشروع بطين السمر، وكذلك مشروع الرفاعة، بالإضافة للمجمعات بالمناطق الجنوبية في رأس الخيمة والتي تحقق السعادة والاستقرار الأسري.

خدمات صحية

وأشار عبدالله سيفان مدير مستشفى صقر سابقاً إلى أن القطاع الصحي حصل على حظ وافر من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والتي ساهمت في تطوير الخدمات المقدمة وجعلتها تتناسب مع النهضة الشاملة في الدولة، لتصل الخدمات العلاجية لجميع المناطق، بالإضافة لإحلال المنشآت الصحية التي أنشئت قبل عشرات السنين، لتواكب التطورات الحالية، ومنها مستشفى شعم الجديد ومركز الجير الصحي، بالإضافة الشيخ خليفة التخصصي الذي وفر خدمات طبية علاجية وتشخيصية ساهمت في تراجع سفر المرضى لخارج الدولة لتلقي العلاج.

جذب الاستثمارات

وقال أحمد عبيد الطنيجي نائب مدير اقتصادية رأس الخيمة، أن المبادرات المتتالية في المناطق الصناعية والتجارية وإنشاء البنية التحتية ساهمت في تعزيز الاستقرار والأمن للمواطن والمقيم، وجذب الاستثمارات الخارجية لإقامة المشاريع التي تتيح وظائف جديدة للمواطنين، بالإضافة لتعزيز مكانة الدولة في الساحة الاستثمارية.

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> انجازات

وأوضح خميس راشد الشميلي أمين عام مجلس السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ان مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يتم التعريف بها من خلال سفاراتنا في الخارج وبفضل ما تقدم القيادة لشعبها ينحني العالم لنا إجلالا وتقديراً، لان ما تقدمه حكومة الامارات لشعبها غير مسبوق ولا مثيل له، حيث تعمق المبادرات حب الوطن وتؤكد الولاء والتلاحم القائم بين الشعب والقيادة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الدولة.

تضاعف

وقال علي محمد النوا المدرس في مدرسة شمل، ان عدد المدارس الحكومية والخاصة تضاعف خلال الفترة الأخيرة إلى خمس مرات، مقارنة مع دول الخليج العربي، مشيداً بتوجهات الدولة نحو الاستفادة من مجالات الطاقة النووية والفضاء، لافتاً أن تمكين أبناء الدولة، وتوفير كافة الإمكانات لتدريبهم وتعليمهم، ساهما في إيجاد قاعدة عريضة من الكفاءات الوطنية في جميع المجالات.

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> ارتفاع السعادة

وأشار الدكتور أحمد راشد لبصيلي الشميلي مساعد المدير العام للخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة صناعة وتجارة رأس الخيمة، أن المبادرات خلقت مؤشر سعادة مرتفع وفي ازدياد نتيجة لتركيز مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لافتاً أن ما تحقق من إنجازات في زمن قياسي على أرض الإمارات لم تأتي من فراغ، ونتيجة طبيعية للعمل الدؤوب في جميع المجالات.

وأضاف أن المبادرات خلقت بيئة استثمارية جاذبة على صعيد قطاع البناء والمقاولين، وهو ما حفز العديد من الجهات للبحث عن موطيء قدم لها مثل المجلس الألماني الاماراتي الذي لديه النية لانشاء مركز في رأس الخيمة.

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