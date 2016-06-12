الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية أحيانا خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق على المناطق المكشوفة ويطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة .

حركة الرياح : غربية - شمالية غربية / 25- 40 كم / ساعة على اليابس تصل 45 كم / ساعة أحيانا شمالية غربية / 35 - 50 كم/ساعة على البحر تصل 55 كم / ساعة أحيانا .

البحر .. مضطرب الموج .. شديد الاضطراب .. بارتفاع من قدمين إلى أربع وخمس أقدام قرب الساحل ومن سبع الى تسع و عشر أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثامنة و 36 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية عشرة و 54 ظهرا .



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 37 25 85 10 .

> دبي 36 27 80 15 .

> الشارقة 37 24 75 15.

> عجمان 37 24 75 15.

> أم القيوين 37 23 75 15 .

> رأس الخيمة 38 23 70 10 .

> الفجيرة 43 33 80 20.

> العين 39 26 70 10 .

> ليوا 40 27 75 10 .

> الرويس 36 26 90 20 .

> السلع 36 26 95 25.

> دلما 35 27 85 30 .

> طنب الصغرى 35 29 90 45 .

> طنب الكبرى 35 29 90 45 .

> أبوموسى 36 29 85 40.

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