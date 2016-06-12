سيرين عبد النور تنشر صورة لابنتها وتحتفل بعيد ميلادها

بمناسبة إتمامها عامها الخامس، نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لإبنتها تاليا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلقت تحتها" من 5 سنين وصلتنى من السماء هدية عمرى بلشت قصتى لمّا فتحت عيونى وشفت قطعة من قلبى عم تطلع منى بوقتا سمعت أجمل صوت خرق قلبى وروحى وكيانى غمرتها وشميتها وحكيتها وندهتلها لأوّل مرة ماما وصفنّا بعيون بعض وصرنا نراقب وإذ صارت تشكيلى بنهنهاتها خلت دمعتى تكرّ وقلبى يدق بفرح عظيم من وقته كل شى تغير صارت حياتى ملكها بضحى بعمرى تضل شوفها عم تضحك بحبها حبّ ما بينوصف".

يشار إلى أن سيرين عبد النور إبتعدت هذه السنة عن المشاركة في الدراما الرمضانية، وقررت التخطيط لإنجاب طفل جديد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي