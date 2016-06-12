هجوم عنيف على عبدالمنعم عمايري فما السبب؟

على مايبدو أن الفنان عبدالمنعم عمايري لم يكن موفقاً باختياره القيام ببطولة مسلسل «سليمو وحريمو» هذا العمل الذي لاقى هجوماً كبيراً من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأسفوا من مشاركة الفنان عبدالمنعم عمايري بهذا العمل، واعتبر البعض بأن نجومية عبدالمنعم وتاريخه الفني لا يسمحان له بالمشاركة بعمل من هذا النوع، واعتبر البعض بأن عمايري مثله مثل الكثير من الفنانيين يبحث عن لقمة العيش؛ لذلك قبل بعمل دون مستواه الفني، وفي الوقت نفسه عمايري لم يرد على هذه الانتقادات.