نيللي كريم:أنا مختلفة عن يسرا وغادة عبد الرازق وهكذا أعوّض أولادي غيابي عنهم

تطل النجمة نيللي كريم في رمضان هذا العام في مسلسل " سقوط حر " بشخصية صعبة ومركبة وتخوض مرة أخرى تحدياً جديداً ،بعد سلسلة النجاحات التي حققتها في السنوات السابقة. وتقدم شخصية سيدة مضطربة نفسياً يتم اتهامها بقتل زوجها وشقيقتها. ويتبين بعد إلقاء القبض عليها أنها تعاني مشاكل نفسية حادة فيتم إدخالها مصحة نفسية حيث تواجه العديد من المشكلات . التقينا نيللي في الحوار التالي:

ما هي انطباعات الحلقات الأولى من المسلسل؟

سعيدة جداً بردود الأفعال وبانجذاب الجمهور لمشاهدة الحلقات ومحاولة اكتشاف تفاصيل أكثر حول حالتي النفسية في العمل وارتكاب جريمة القتل وغيرها من التفاصيل التي جذبت الجمهور من الحلقات الأولى وأتمنى أن يحقق المسلسل مزيداً من النجاح ويجذب مزيداً من الجمهور.

غادة عبد الرازق ويسرا تخوضان معركة المرض النفسي أيضاً فهل يمكن أن يتسبب ذلك في تشتيت ذهن المشاهد؟

لا يمكن أن يحدث ذلك فلكل عمل طبيعة مختلفة تماماً عن الآخر والجمهور من السهل عليه أن يدرك ذلك بمجرد متابعة الأعمال. فقد يكون المرض النفسي قاسماً مشتركاً بين الأعمال ولكن النسيج الدرامي للأعمال مختلف تماماً. لذا ليس هناك أي مجال للمقارنة ولن يحدث أي تشتيت للمشاهد.

تمضين طوال الوقت في رمضان بالتصوير فكيف تعوضين أولادك هذا الغياب؟

بالفعل اعتدت على التصوير خلال شهر رمضان وهذا يبعدني عن أولادي ولكني أعوضهم ذلك الغياب عند الانتهاء من التصوير حيث أقضي معهم وقتي بأكلمه وأطهو لهم أيضاً بعض الوجبات التي يحبونها.

وما هي تلك الوجبات وما هو الطبق الرئيسي على مائدتك؟

أولادي يحبون الأكل المصري كالموخية والبامية والصواني وغيرها ولكني لا أكثر من تناول الأطعمة الدسمة فالسلطة هي الطبق الرئيسي بالنسبة لي وبالتأكيد أتناول كل الوجبات ولكن بكميات قليلة حتى أحافظ على وزني ورشاقتي.

كيف تقضين العيد مع أولادك؟

هو فرصة كبيرة للخروج من زحمة العمل والضغوط الشديدة التي أتعرض لها طوال فترة التصوير وأسافر مع أولادي لأي بلد ساحلي لأن بيننا قاسم مشترك وهو الاستمتاع بالجلوس أمام البحر فهو من أكبر المتع في حياتي وأشعر براحة شديدة بمجرد الجلوس أمامه

الجمهور يسأل متى نشاهدك في الكوميديا؟

قدمت الكوميديا من قبل في فيلم "غبي منه فيه". وأنا لست ضد الكوميديا ولكن الأعمال التي أقدمها تستفزني كفنانة لما بها من تحدي كبير لقدراتي التمثيلية. ولو وجدت القصة الكوميدية المناسبة فبالتأكيد سأقدمها. فالأهمية عندي للورق الجيد بغضّ النظر عن نوع الدراما.

وسط هذه الدراما القاسية التي تقدمينها ما الذي يسعدك؟

الكثير من الأشياء البسيطة يمكن أن تسعدني فضحكة طفل تسعدني وأن يكون أولادي في صحة وعافية وأن تحقق أعمالي النجاح لأنه ثمرة مجهود كبير أبذله لإمتاع جمهوري.

تابعوا اللقاء كاملاً مع النجمة نيللي كريم وأسراراً تكشفها في العدد 1841 من مجلة "سيدتي" الصادر يوم الخميس المقبل في الأسواق.

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