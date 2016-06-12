هؤلاء النجوم الأتراك فرسان أحلام النساء والسبب

رغم اتفاق النقّاد والمشاهدين على أن النص الجميل والجيد هو العنصر الأول والضروري لنجاح المسلسل الدرامي، إلا أن دراسة إحدى الصحف التركية الإلكترونية قد كشفت أن ملامح وأبعاد أبطال المسلسلات تلعب دوراً أساسياً في جاذبيتها لدى المشاهدين، لدرجة أن الشخصيات الرجالية التي تتمتّع بقدر كبير من الوسامة والرومانسية والتهذيب تشدّ ملايين المشاهدات النساء إليها، وأن كثيرات من المشاهدات يرين في الشخصيات الدرامية الرجالية في المسلسلات التركية فرسان أحلامهنّ الذين يتمنّين لو يتحوّلون من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة، ويعشن معهم ما يرونه على الشاشة من قصص حب دافئة وصادقة غالباً ما تقود أصحابها إلى نهاية سعيدة.

من هم هؤلاء الرجال الخياليون الموجودون في الدراما التركية وتتمنّى المشاهدات النساء أن يتحوّلوا بلمح البصر من شخصيات تلفزيونية خيالية إلى رجال حقيقيين في حياتهنّ؟ ولا غنى للنساء عنهم لا في الدراما ولا في أحلامهنّ؟ .

عمر أبليكتشي: باريش أردوتش ـ «حب للإيجار»

عمر أبليكتشي الذي يؤدّيه ببراعة تُحسد الممثل التركي باريش أردوتش في أول بطولاته الدرامية في المسلسل الرومانسي «حب للإيجار»، شاب وسيم بشعر أسود جميل، جذّاب، رجل أعمال ذكي، ثري، أنيق، يجيد التعامل برومانسية مع النساء، ويعرف نقاط الضعف والقوة عند حبيبته، ويعرف كيف يصل بكافّة الأحوال إلى قلب حبيبته دفني في «حب للإيجار» المسلسل الأكثر رومانسية في 2015-2016، حيث تمنّت نساء كثيرات يتابعن أحداث المسلسل بأن يكنّ أمام عمر بدلاً من دفني.

كمال سويدار: بوراك أوزجيفيت ـ «الحب الأعمى»

كمال سويدار الذي يؤدّيه بإحساس دافئ الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في مسلسله الرومانسي الجماهيري «الحب الأعمى» الذي يبدأ افتتانه بنيهان بالتطور وعندما يضطرّ أحياناً للتخلّي عن حبه لها، تردّه عاطفته الجامحة نحوها من جديد بأسلوب مرح فيه الكثير من الشقاوة والطفولة. هو طموح، قوي، صاحب عزيمة جبّارة لا تهزم بسهولة، عاشق، محب صادق، مولع بعائلته وأصدقائه، وسيم، شريف ويعامل المرأة دائماً كملكة في حياته.

سنان تانكوت: فرقان أنداش ـ «الإنتقام الحلو»

سنان تانكوت في المسلسل الرومانسي الجديد «الإنتقام الحلو» الذي يؤدّيه فرقان أنداش هو شاب وسيم ومبدع وذكي وموهوب، يملك القدرة على جذب الفتيات والمال إليه بدون مقاومة، ويمتلك أسلوباً يسحر به من يريد من الرجال في عمله والنساء في حياته.

علي كاراسو: ابراهيم تشليكول ـ «العقدة العمياء»

علي نجاة كاراسو الذي يجسّد دوره ابراهيم تشليكول في مسلسل «العقدة العمياء» هو شاب عابث من الخارج، ورجل صادق عاطفي حساس من الداخل، يبدو لكل من يراه غامضاً لا يعرف سرّه أحد لكنه يخفي في أعماقه رجولة حقيقية وأخلاقاً عالية مع المرأة.

كريم جوهر: بيركان سوكولو ـ «أغنية الحياة»

كريم جوهر الذي يلعب دوره الممثل بيركان سوكولو في مسلسل «أغنية الحياة» هو شاب بوهيمي غجري الطبع غير تقليدي، وسيم، رياضي، مثير، جذاب، قادم من أوروبا، ممتع، طيّب القلب، الحياة معه تسير على وتيرة مختلفة لا يأتيها الملل إطلاقاً، ويعرف كيف يمنح المرأة السعادة القصوى التي تبحث عنها طوال حياتها.

فاتح شكرجي: بورا غولسوي ـ «الحب مجدداً»

فاتح شكرجي الذي يؤدّيه بورا غولسوي ببراعة في مسلسل «الحب مجدداً» هو رجل مليء بالمفاجآت للمرأة، قلبه مفعم بكثير من الحب والرحمة والشغف، الحياة معه مشوّقة، ومختلفة، لا ملل فيها، ويشعر المرأة بقيمتها في حياته بسلوكيات غير موجودة لدى الرجل التقليدي، وأب حنون غير عادي، والحياة معه جداً حلوة ومثيرة.

إياز دينتشار: سيركان تشاي أوغلو ـ «موسم الكرز»

لعب سيركان تشاي أوغلو في مسلسل «موسم الكرز» دور إياز دينتشار المهندس الوسيم، المرح، زير النساء العابث، العاشق الحنون والرومانسي مع حبّه الأول الحقيقي أويكو المعروفة بالنسخة العربية التي تعرض على شاشة قناة mbc4 بفتون. يعامل حبيبته برقي ورقّة أثارت إعجاب الفتيات الصغيرات في تركيا، فأصبح فتى أحلامهنّ بلا منازع بعد بثّ حلقات الموسم الأول من مسلسله «موسم الكرز» الذي كان أول بطولاته المطلقة على الشاشة مع النجمة الصاعدة أوزغي غوريل. وشعبيته المتزايدة كفارس أحلام الفتيات جعلته سفير ماركة «بربري» للأزياء الرجالية في تركيا، وبطل مسلسله الثاني الرومانسي الكوميدي «حب حياتي» الذي اختيرت هاندة دوغان ديمير بطلة «ما وراء الشمس» لتشاركه بطولته إثر نجاحها المميّز هي الأخرى في مسلسلها الناجح «ما وراء الشمس» مع كريم بورسين.

عمر ديمير: أنجين أكيوريك ـ «العشق الأسود»

جسّد الممثل أنجين أكيوريك في مسلسل «العشق الأسود» دور المحقق الوسيم عمر ديمير، وهو عاشق وفي، مخلص، جامح، غيور، دافئ، قوي، يحمي من يحب بلا حدود، لا يعرف قلبه الخوف أو الاستسلام في معركة الحب وهوى القلب مع حبيبته مصممة الأزياء (أليف- إيلين)، يؤمن بأن الحب أثمن ما في العالم، وأن الحياة تفقد قيمتها إن لم تكن إلى جانبه المرأة التي يحب.

يمان كوبر: تشاتاي أولوسوي ـ «مد جزر»

جسّد الممثل تشاتاي أولوسوي في مسلسل «مد وجزر» دور يمان كوبر، شاب وسيم بدأ حياته من الصفر رغم صعوبة طفولته وماضيه، استفاد من أخطاء عائلته وأخطائه، وبدأ يستعيد ثقته بنفسه والمحيطين من حوله بعد أن غيّر حب ميرا حياته، فأصبح أكثر تفاؤلاً، وله نظرة ثاقبة نحو المستقبل.

عاشق دافئ يدع لحبيبته سهولة الولوج إلى قلبه وحياته بدون حواجز أو حدود الرجل التقليدي المغرور المعتد بذكوريّته مع النساء.

ماهر كارا: كينان أميرزالي أوغلو ـ «قبضاي»

أطلّ الممثل كينان أميرزالي أوغلو في مسلسل «قبضاي» بدور ماهر كارا وهو رجل بكل معنى الكلمة، شجاع، لا يهاب الموت، يحارب الأشرار بشجاعة لإثبات براءة والده من جريمة لم يرتكبها، ولحماية حبيبته القاضية من أعدائهما. يجيد لعبة الحب، ويسعد حبيبته بكل ما يملك من رجولة وأحاسيس فيّاضة دافئة، يدهش متابعاته بأدائه الرومانسي، ويسحرهم برجولته دائماً. .

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