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ميساء مغربي تثير الجدل بسمرقند

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الإثنين 13-06-2016 14:17

أثارت الفنانة ميساء مغربي جدلاً واسعاً في الوسط الفني والإعلامي بتمكنها من شخصية الأميرة توركان في مسلسل سمرقند، من خلال حضورها الملفت واللغة الهادئة التي تتكلم بها، والشخصية التي جمعت فيها الجمال والهدوء والقوة، وبتصريح خاص لموقع سيدتي نت قالت مغربي: «بأنها كانت شغوفة برواية سمرقند، وعندما عرض عليها العمل كانت ترغب بشخصية أخرى غير شخصية توركان، ولكنها عندما قرأت الشخصية وناقشها بها مخرج العمل أحبتها ووافقت على تأديتها» كما تحدثت عن المشكلة التي تعرضت لها في الشارة.
إن أردتم أن تعرفوا كامل التفاصيل فترقبوا حواراً قريباً مع الفنانة ميساء مغربي عبر مجلة سيدتي تتحدث به عن كل تفاصيل العمل وعن مشاركاتها الدرامية لهذا العام.

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سيدتي