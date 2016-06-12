بالصور..جمعية الأورمان توزع 8000 كرتونة رمضان لغير القادرين بأسوان

قامت جمعية الأورمان، بتوزيع 8000 كرتونة، مواد غذائية، لغير القادرين بمحافظة أسوان، وقال أحمد ابراهيم، مسؤول الأورمان، لمحافظات الصعيد، أن التوزيع تم بجميع مراكز المحافظة، وذلك عن طريق الجمعيات الأهلية، التى تتعاون مع الأورمان، على مدار العام فى تنفيذ الأنشطة، التى تخدم المجتمع.

حيث تظهر جمعيات متخصصة فى توزيع المساعدات الموسمية، فقط ولا تعمل على خدمة المجتمع، لذلك يتم اختيار الجمعيات الفعالة والتى تتقدم بطلب للجمعية، قبل وضع خطة التوزيع، والتى تم وضعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، حيث يتم التوزيع فى وجود مندوب جمعية الأورمان، للتأكد من وصول الكراتين لمستحقيها.

> وأضاف جابر محمد، مدير مكتب الأورمان، بأسوان، إن الجمعية تقوم بتقديم المساعدات للفتيات اليتيمات، وأيضًا المشروعات الصغيرة، بجانب إعادة إعمار، القرى الاكثر احتياجًا، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالقرى، حيث تم تنفيذ قرى حاجز الزعيرات، بمركز إدفو، وقرية حاجر الرغامة غرب، ويتم الأن إعادة الإعمار بقريتين جديدتين، بمركز كوم إمبو.