أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور..جمعية الأورمان توزع 8000 كرتونة رمضان لغير القادرين بأسوان

Google+ Print
جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

قامت جمعية الأورمان، بتوزيع 8000 كرتونة، مواد غذائية، لغير القادرين بمحافظة أسوان، وقال أحمد ابراهيم، مسؤول الأورمان، لمحافظات الصعيد، أن التوزيع تم بجميع مراكز المحافظة، وذلك عن طريق الجمعيات الأهلية، التى تتعاون مع الأورمان، على مدار العام فى تنفيذ الأنشطة، التى تخدم المجتمع.

حيث تظهر جمعيات متخصصة فى توزيع المساعدات الموسمية، فقط ولا تعمل على خدمة المجتمع، لذلك يتم اختيار الجمعيات الفعالة والتى تتقدم بطلب للجمعية، قبل وضع خطة التوزيع، والتى تم وضعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، حيث يتم التوزيع فى وجود مندوب جمعية الأورمان، للتأكد من وصول الكراتين لمستحقيها.
> وأضاف جابر محمد، مدير مكتب الأورمان، بأسوان، إن الجمعية تقوم بتقديم المساعدات للفتيات اليتيمات، وأيضًا المشروعات الصغيرة، بجانب إعادة إعمار، القرى الاكثر احتياجًا، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالقرى، حيث تم تنفيذ قرى حاجز الزعيرات، بمركز إدفو، وقرية حاجر الرغامة غرب، ويتم الأن إعادة الإعمار بقريتين جديدتين، بمركز كوم إمبو.

574d7093990eathumbnail_IMG_9604_1464692882

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا